Policja ujęła handlarza ludźmi z Wielkiej Brytanii. Polak z wyrokiem ukrywał się we Włocławku

Policjanci z grupy "łowców cieni" namierzyli we Włocławku 53-letniego Ignacego B. poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Polak był jednym z organizatorów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Ściągali oni do Wielkiej Brytanii rodaków z kraju, a następnie zmuszali ich do pracy w najgorszych warunkach. Brytyjski sąd uznał ich grupę za największą w historii kraju.