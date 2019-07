Operacja przeciwko nielegalnym zbieraczom trufli we Włoszech

Karabinierzy poinformowali, że operacja, której celem było niedopuszczenie do przedwczesnych zbiorów cennej odmiany trufli, prowadzona była w rejonie miejscowości Certaldo, Barberino Val d'Elsa i Montespertoli niedaleko Florencji. Obszar ten słynie z obecności tego gastronomicznego "złota" Toskanii.

Jak wyjaśnili funkcjonariusze, zabronione poszukiwania podejmowane są między innymi po to, by jak najszybciej wprowadzić na rynek słynny rarytas i tym samym obniżyć jego cenę. W ten sposób również zbieracze tresują psy, które poszukują grzybów, i przygotowują je do pełni sezonu zbiorów.

Zgodnie z rozporządzeniem władz regionalnych rozpocznie się on 10 września i potrwa do końca roku. Zbieranie niedojrzałych okazów niszczy także inne - ostrzegają eksperci tłumacząc konieczność takich kontroli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zbioru i sprzedaży trufli te zebrane przed czasem i niedojrzałe są konfiskowane. Zbieracze karani są grzywną w wysokości około 70 euro powiększoną o kwotę 100 euro za każdy taki okaz.

jm/ PAP