Kolejne ognisko ASF. Prawie 2,5 tys. świń do likwidacji

Wykryte w gminie Budry ognisko AFS jest jednym z największych w regionie, hodowanych w nim jest 2428 świń.

- Zgodnie z procedurami wszystkie zwierzęta zostaną oszacowane, zabite i zutylizowane - powiedziała zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii w Olsztynie Dorota Daniluk. Dodała, że ze względu na ilość zwierząt objętych tym ogniskiem jest to jedno z największych w regionie.

- Obecnie trwa dochodzenie prowadzone przez zespól wojewódzkiego lekarza weterynarii, które ma ustalić skąd choroba wzięła się w tym gospodarstwie. Zespół ten ma też zadbać o to, by choroba nie została zawleczona do kolejnych gospodarstw - dodała Daniluk.

Wykryte i potwierdzone badaniami Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach ognisko ASF w gminie Budry jest 13 w tym roku w woj. warmińsko-mazurskim. W tym regionie notuje się ponad jedną trzecią wszystkich tegorocznych ognisk ASF w Polsce - na 31 ognisk 13 wystąpiło właśnie w warmińsko-mazurskim. Pozostałe ogniska ASF dotychczas wystąpiły na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

maw/ PAP