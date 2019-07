IBRIS: PiS - 41,7 proc., KO - 25 proc., PSL poza Sejmem

Z sondażu wynika też, że Połączona Lewica, czyli SLD, Wiosna i Razem, otrzymałaby wynik na poziomie 10,2 proc. Do Sejmu wszedłby także ruch Kukiz'15, osiągając 5,3 proc. Do Sejmu z poparciem 2,8 proc. nie weszłoby PSL.

Z sondażu wynika, że do lokali wyborczych poszłoby na pewno tylko 39,1 proc. ankietowanych, a 17,4 wybrało opcję "raczej tak". Do urn nie zdecydowałoby się iść 29,8 proc. pytanych, a 13 proc. raczej by nie poszło na wybory. 0,7 proc. ankietowanych nie umiało powiedzieć, czy weźmie udział w głosowaniu.

IBRIS przeprowadził sondaż w dniach 26-27 lipca 2019 r. na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych. Sondaż przeprowadzono metodą CATI.

jm/ PAP