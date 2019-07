Ekolodzy zablokowali budowę ekologicznej hodowli prosiąt. "Ekoterroryzm ma namacalne skutki"

Instytut szczęśliwego prosiaka Wipaszu zablokowany - informuje poniedziałkowy "Puls Biznesu". Firma z pomocą naukowców do 2020 r. miała zbudować pod Kętrzynem nowoczesny zakład hodowli prosiąt, ale zablokowali go ekolodzy - podaje "PB".

Inwestycja miała pozwalać na krajową hodowlę prosiąt z uwzględnieniem najnowszej wiedzy naukowej. Budowa miała kosztować 24 mln zł, z czego 8 mln zł unijnego grantu - przypomina gazeta.



Według cytowanego w dzienniku twórcy Wipaszu Józefa Wiśniewskiego powstanie instytutu zablokowali ekolodzy z organizacji Otwarte Klatki. "Ekoterroryzm i blokowanie inwestycji, o którym mówi branża, ma namacalne skutki" - cytuje Wiśniewskiego gazeta.



"Zamierzaliśmy stosować m.in. kontrolowane żywienie zwierząt, uwzględniające indywidualne potrzeby, m.in. stan zdrowia. Prosięta miałyby przestrzeń i nie byłyby przewożone na większe odległości, żeby oszczędzić im stresu. Dzięki temu mniej by chorowały i nie byłoby konieczności podawania im antybiotyków. Dokładnie tego chcą konsumenci" - tłumaczy w dzienniku ekonomicznym wiceprezes firmy Przemysław Sawoński.

Cytując go gazeta przypomina, że obecnie prosięta do polskich hodowli przyjeżdżają z Danii, specjalizującej się w ich produkcji. Po 24-godzinnym transporcie prosięta są zmęczone, zdarza się, że z połamanymi nogami. Później muszą zaaklimatyzować się do nowych warunków. "W efekcie chorują i podaje się im antybiotyki - tłumaczy wiceprezes w "PB".



"Dlatego chcemy stworzyć w Polsce wzorcową hodowlę prosiaków, które będą trafiać do odchowu na polskie fermy" - mówi Wiśniewski o pomyśle zablokowanym przez ekologów.



Wipasz zatrudnia 1,8 tys. osób. Ma 2,3 mld rocznego obrotu - przypomina poniedziałkowy "Puls Biznesu".

dk/ PAP