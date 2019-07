Fala upałów dotarła do Skandynawii. Policja ostrzega przed... spragnionymi łosiami

W miejscowości Markusvinsa na północy Szwecji przy granicy z Finlandią termometry pokazywały 34,8 stopnia Celsjusza, co znaczy, że pobity został tam rekord temperatury z 1945 roku.

W Szwecji, Norwegii i Finlandii władze wydały ostrzeżenia przed upałami. W Finlandii policja dodatkowo apelowała do kierowców o zwiększoną ostrożność i uważanie na spragnione łosie, które w poszukiwaniu wody przechodziły przez drogi.

Norweski Instytut Meteorologiczny przekazał, że 20 miejsc w kraju doświadczyło "tropikalnych nocy", co znaczy, że w godzinach nocnych temperatura nie schodziła tam poniżej 20 stopni.

Rekordowe upały w Europie

Najnowsza fala upałów w tej części Europy to skutek oddziaływania wyżu, który wcześniej przyniósł rekordowe upały w krajach Europy Południowej i Środkowej, a następnie zaczął przesuwać się na północ.

Klimatolodzy ostrzegają, że zjawisko to może przyspieszyć proces topienia się pokrywy lodowej na Grenlandii, drugiej co do wielkości pokrywy lodowej na świecie, a co za tym idzie - zwiększyć tempo podnoszenia się poziomu wody w morzach. Naukowcy oceniają, że jeśli stopi się cała grenlandzka pokrywa lodowa, poziom wód może wzrosnąć o ok. 6 metrów, przez co ucierpią mieszkańcy wielu przybrzeżnych terenów, w tym dużych miast.

Eksperci ds. klimatu podkreślają, że nietypowo wysokie temperatury to dodatkowy przejaw spowodowanego przez działalność człowieka ocieplania się klimatu Ziemi.