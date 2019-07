Dziennikarz Kamil D. usłyszał zarzuty. Jest wniosek o areszt

Jak poinformował w niedzielę prokurator Piotr Cegiełka z piotrkowskiej prokuratury okręgowej, Kamil D. usłyszał dwa zarzuty.

Do 12 lat więzienia

Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara od 9 miesięcy do 12 lat więzienia.

Drugi zarzut to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Może grozić za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Śledczy skierowali wniosek o areszt dla podejrzanego. Wnioskiem sąd zajmie się w poniedziałek.

Obrońca Kamila D. powiedział, że jego klient wyraził pełną wolę współpracy, odpowiadał na wszystkie pytania i złożył obszerne wyjaśnienia.

2,6 promila

W miniony piątek na drodze krajowej nr 1 pod Piotrkowem Trybunalskim 51-letni Kamil D. wziął udział w kolizji. Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:50 na remontowanym odcinku drogi. Kierując samochodem BMW w kierunku Katowic, najechał na pachołki oddzielające pasy ruchu. Następnie jeden z pachołków uderzył w auto nadjeżdżające z przeciwka. Nikt z uczestników kolizji nie ucierpiał.

Okazało się, że dziennikarz miał w 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po wytrzeźwieniu w niedzielę został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty.