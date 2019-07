Przywiązali konia do auta i bili [WIDEO]

Jedna z agencji detektywistycznych opublikowała film, na którym widać, jak dwójka mężczyzn brutalnie znęca się nad koniem. Do zdarzenia doszło w Sejnach (woj. podlaskie). Dziennikarze polsatnews.pl poinformowali o nagraniu komendanta tamtejszej policji.

Zwierzę przywiązano do jadącego samochodu. Gdy stawiało opór, wielokrotnie je bito. Świadkowie wydarzenia zadzwonili po pomoc.

- 21 lipca przyjęliśmy zgłoszenie. Policjanci będący na miejscu nie potwierdzili, że doszło do obrażeń konia, że był on wycieńczony czy w złej kondycji. Filmu nie widziałem, zapoznam się z nim i będziemy zajmować się wyjaśnieniem tej sprawy - informuje w rozmowie z polsatnews.pl podinspektor Marek Bogdan, komendant Powiatowej Policji w Sejnach.

Nie wiadomo, czy mężczyźni byli właścicielami zwierzęcia.

W piątek po godzinie 13:00 komendant Bogdan poinformował polsatnews.pl o nowych faktach w tej sprawie.

- Zapoznałem się z filmem. Natychmiast została podjęta decyzja o wszczęciu postępowania w kierunku art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt. Interwencja policjantów z 21 lipca powinna przebiegać inaczej - stwierdza.

"Sprawa jest już w toku"

Nagranie opublikowała w sieci agencja detektywistyczna Weremczuk & Wspólnicy. Jak wyjaśnia w rozmowie z dziennikarzem naszego portalu detektyw Bartosz Weremczuk, "film wysłała jedna z osób w sieci, która chciała, aby tę sprawę nagłośnić".

- Rozesłaliśmy materiał do różnych organizacji. Viva! zareagowała natychmiast. Sprawa jest już w toku. Nie wiadomo, ilu zwierzętom może jeszcze dziać się krzywda. Będziemy to ustalać we współpracy z Vivą! - dodaje.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! potwierdziła zaangażowanie w sprawę.

- Nagranie otrzymaliśmy wczoraj. Od razu wysłaliśmy zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Sejnach. W momencie wysłania zawiadomienia sprawie został nadany bieg - informuje polsatnews.pl Paweł Artyfikiewicz pracujący w fundacji.

Mężczyzna dodał, że Viva! będzie monitorować działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

- Jeśli mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty i prokurator skieruje akt oskarżenia, będziemy jako fundacja występować w tej sprawie jako oskarżyciel posiłkowy - dodał.

ac/prz/ polsatnews.pl