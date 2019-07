Prokuratura umarza śledztwo ws. festiwalu Orle Gniazdo. Sprawa dotyczyła propagowania faszyzmu

Informację tę przekazał rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki.

- W związku z wydarzeniami, do których doszło w połowie lipca 2017 roku w miejscowości Kępna podczas festiwalu muzyki "Orle Gniazdo", Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie B., zarzucając jej publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni na byłym premierze Donaldzie Tusku. Jest to przestępstwo z art. 255 § 2 k.k., zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności - poinformował Bukowiecki.

W komunikacie podkreślono jednocześnie, że Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim "jeszcze w styczniu 2019 roku wydała nieprawomocne postanowienie o umorzeniu drugiego wątku postępowania, który dotyczył publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, z uwagi na fakt, że materiały filmowe dostarczone prokuraturze przez telewizję TVN nie pozwalały na identyfikację sprawców".

Świadkowie "nie byli w stanie rozpoznać konkretnych osób"

- Dokonana przez biegłych specjalistów techniczna obróbka nagrań nie poprawiła ich jakości w takim stopniu, by możliwa była bezsporna identyfikacja przez prokuraturę twarzy uczestników festiwalu, którzy wznosili faszystowskie gesty. Z kolei kilkudziesięciu przesłuchanych w śledztwie świadków, którym okazano poprawione technicznie zdjęcia, twierdziło, że nie są w stanie rozpoznać konkretnych osób - poinformowano.

Rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi podkreślił przy tym, że zasadność postanowienia Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie "podlega kontroli Prokuratury wyższego szczebla". - Jeśli wyniki kontroli wykażą, że istnieje możliwość identyfikacji sprawców przestępstwa, postępowanie zostanie podjęte na nowo - podkreślono.

