Prokuratura sprawdza czy ksiądz z Koniecpola obcował płciowo z nieletnią

Informację o prowadzonym postępowaniu potwierdził w piątek Piotr Wróblewski z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.



- Śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15. roku życia. Postępowanie toczy się "w sprawie", są prowadzone czynności dowodowe. O ich szczegółach oraz okolicznościach sprawy na tę chwilę nie możemy mówić z uwagi na dobro śledztwa - powiedział prokurator.



Postępowanie zainicjowała Kuria Diecezjalna w Kielcach, do której należy dekanat koniecpolski. Zawiadomienie trafiło do kieleckiej prokuratury w czerwcu i zgodnie z właściwością zostało przekazane do jednostki w Myszkowie.

dk/ PAP