Giganci IT poprawili się w podatkach

Największe firmy technologiczne działające w Polsce w 2018 r. wpłaciły do budżetu państwa ponad 50 proc. więcej CIT niż rok wcześniej; mocno podciągnęli się zagraniczni dostawcy oprogramowania i sprzętu - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

Gazeta informuje, że ze sporządzonego na bazie danych resortu finansów zestawienia wynika, iż blisko 420 mln zł podatku dochodowego wpłaciło do budżetu dwudziestu największych płatników CIT wśród firm technologicznych.

"To o 55 proc. więcej niż w 2017 r. Większy podatek to pokłosie wzrostu zysków - wynik brutto analizowanych firm zwiększył się o 53 proc. do 2,2 mld zł, a przychody o blisko 21 proc." - czytamy.

Najwięcej CIT wpłacił do budżetu Huawei

"Puls Biznesu" wskazuje, że spośród firm technologicznych najwięcej CIT wpłacił do budżetu Huawei Polska (blisko 100 mln zł - ponad trzykrotnie więcej niż w 2017 r.).

Na drugim miejscu znalazł się Samsung Electronics Polska (71 mln zł z CIT - o 46 proc. więcej niż w 2017 r.). Na trzecim miejscu jest polska firma Asseco Poland (33 mln zł z CIT - w 2017 r. było to 21 mln zł).

Na siódmym miejscu znajduje się z kolei producent gier CD Projekt Red (CIT w 2018 r. spadł do 16 mln zł z ponad 38 mln zł w 2017 r.). Gazeta wskazuje, że w przypadku tej firmy mniejszy CIT jest nie tylko efektem niższego zysku, ale również ulgi badawczo-rozwojowej, z której CD Projekt Red skorzystał

