Barbara Zdrojewska rekomendowana na "jedynkę" listy KO w okręgu wrocławskim

W piątek zabrał się zarząd dolnośląskiej PO. Tematem rozmów były m.in. listy wyborcze do Sejmu i kandydaci do Senatu.

Zarząd dolnośląskich struktur partii chce, aby listę KO do Sejmu w okręgu wrocławskim otwierała senator Barbara Zdrojewska.

Zarząd regionu rekomendował też kandydatów do Senatu. Do startu w dwóch okręgach w wyborach do Senatu we Wrocławiu rekomendowane zostały: wrocławska radna miejska i była posłanka PO Ewa Wolak oraz posłanka prof. Alicja Chybicka. W okręgu podwrocławskim zaś jako kandydat do Senatu rekomendowany został były poseł i były wojewoda dolnośląski, a obecny radny wojewódzki, Aleksander Marek Skorupa.

W ubiegłym tygodniu szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych jako Koalicja Obywatelska - wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. 20 proc. miejsc na listach KO mieliby otrzymać kandydaci "obywatelscy", czyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci oraz samorządowcy.

Na najbliższy wtorek odbyć ma się posiedzenie zarządu PO, który ma omówić propozycje kandydatów do Sejmu i Senatu. Niewykluczone, że we wtorek również zaprezentowane zostaną "jedynki" list KO.

jm/ PAP