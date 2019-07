Rosyjski konsul miał uczestniczyć w kolizji w Poznaniu. "Odmówił badania alkomatem"

Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego, Polskiej i Św. Wawrzyńca w Poznaniu doszło w środę wieczorem do kolizji drogowej. Jednym z aut miał kierować rosyjski konsul. Ani on, ani kobieta zasiadająca za kierownicą drugiego pojazdu nie przyznali się do winy. Dyplomata odmówił ponadto badania alkomatem. Policja przyznała, że miał do tego prawo, ponieważ "osoba z immunitetem jest poza jej jurysdykcją".