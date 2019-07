Sukces zbiórki na piec niezbędny niepełnosprawnym. Po materiale "Wydarzeń" pomogli widzowie Polsatu

Piec służył uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach przez 15 lat. W lutym, ze starości, odmówił posłuszeństwa. Był on ważnym elementem zajęć. Dzięki niemu mogli wyrabiać naczynia z gliny, które następnie wypalali w piecu. Ozdobioną ceramikę rozdawali sponsorom, przyjaciołom fundacji. Co roku trafiały one również na aukcje WOŚP.

"To alternatywna rzeczywistość"

Reporter "Wydarzeń" Stanisław Wryk zajął się problemem niepełnosprawnych podopiecznych z Owińsk. Po emisji wieczornego wydania "Wydarzeń" internetowa zrzutka przeżyła oblężenie. W przeciągu dziesięciu minut udało się zebrać całą kwotę. Pieniądze ciągle wpływają na konto.

- Skończył się program, a ja odbierałam telefon za telefonem - powiedziała Małgorzata Wołosz, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach.

Na telefon zdecydowała się też regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, która zaoferowała pomoc.

W środę od wczesnych godzin porannych do ośrodka przychodzili również darczyńcy.

- Od rana wszyscy chodzimy i nie wierzymy. To jest jakaś alternatywna rzeczywistość - dodała Małgorzata Wołosz.

Sztuka buduje poczucie tożsamości

Dzięki zaangażowaniu widzów dorośli niepełnosprawni intelektualnie powrócą do ulubionej aktywności, która, wbrew powszechnej opinii, rozwija nie tylko zdolności manualne.

- Poczucie tożsamości, podmiotowości, czyli sprawstwa i poczucie granic "ja", bo tylko ja to zrobiłam, to należy do mnie. To są fundamentalne doświadczenia, często pomijane - tak o korzyściach płynących z terapii sztuką mówiła "Wydarzeniom" dr Maria Stasiakiewicz z Zakładu Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

