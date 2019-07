Mistrz Polski w kolarstwie ręcznym zaatakowany podczas treningu. Syn wójta miał zepchnąć go do rowu

Rafał Mikołajczyk szykuje się na mistrzostwa świata i chce jechać na paraolimpiadę w Tokio w 2020 r. W piątek trenował na jednej z ulic w gminie Żórawina. Na drodze kolarza miał jednak stanąć syn miejscowego wójta. Kopnięciem miał zepchnąć niepełnosprawnego do rowu, a przy okazji uszkodzić specjalistyczny rower. Policja zatrzymała napastnika, ale ten opuścił areszt za kaucją.

- Całkowicie pusta, prosta droga, piękna pogoda, słoneczny dzień. O godz. 9 kończyłem trening, jechałem ok. 30 km/h, gdy z tyłu podjechał do mnie bardzo blisko samochód i zaczął trąbić. W tym miejscu jest ograniczenie prędkości do 40 km/h - powiedział Rafał Mikołajczyk "Gazecie Wrocławskiej".

Miał zepchnąć kolarza do rowu

"Gazeta Wrocławska" ustaliła, że mercedesem kierować miał 44-letni syn wójta Żórawiny. Wyprzedził sportowca, a potem zatrzymał się kilkadziesiąt metrów dalej i zablokował prawy pas jezdni.

Według relacji Mikołajczyka, wykrzykiwał, że kolarz "nie powinien tędy jeździć" i że "jest niewidoczny". Gdy rowerzysta podjechał bliżej samochodu, kierowca kopnięciem miał zepchnąć go do rowu.

"Paraolimpijczyk doznał obrażeń, a specjalistyczny rower jest uszkodzony" - napisał dziennik.

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zatrzymali syna wójta.

– Policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych pod nadzorem prokuratora, który zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego - poinformował dziennikarzy asp. szt. Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji Wrocław.

Polski Komitet Paraolimpijski reaguje

Agresor opuścił jednak areszt, ponieważ wpłacił kaucję. Nie wiadomo, jakiej była wysokości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Krzyki-Zachód.

Rafał Mikołajczyk w 2016 r. zdobył puchar świata w kolarstwie ręcznym. Pięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski.

"Trzymamy kciuki, byś szybko wrócił do formy (i twój rower też)! Zawsze możesz na nas liczyć! Nie zgadzamy się, by ktokolwiek tak traktował drugiego człowieka!" - napisał Polski Komitet Paraolimpijski na Facebooku.

wka/hlk/ "Gazeta Wrocławska", polsatnews.pl