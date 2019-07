Zderzenie dwóch ciężarówek w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje

Do wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych doszło we wtorek rano w Krzczonowie w woj. małopolskim. Jedna osoba zginęła na miejscu. Droga będzie zamknięta jeszcze przez kilka godzin.

Do wypadku doszło około godz. 9:30 na drodze powiatowej z Jordanowa do Pcimia.

- Jedna ciężarówka jechała z naczepą, druga z kontenerem. Na łuku drogi przewożony kontener zsunął się z ciężarówki i uderzył w kabinę pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka - poinformował Polsat News st. sierż. Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Jak dodał, jeden z kierujących, 48-latek, poniósł śmierć na miejscu.

112MALOPOLSKA.PL/OSP MYŚLENICE

Oleista substancja na drodze

Jak informuje GDDKiA, to nie jedyne poważne utrudnienia w ruchu w woj. małopolskim. Służby drogowe usuwają bowiem oleistą substancję z Zakopianki tuż przy wjeździe do Krakowa. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać do godzin południowych.

Zanieczyszczenie ciągnie się na odcinku od sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu z ul. Poronińską przy wjeździe do Krakowa poprzez łącznice wjazdową na autostradę A4 w kierunku Rzeszowa i Katowic.

Substancja została rozlana około godz. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek.

zdr/ polsatnews.pl, PAP