Jedna osoba zginęła w wypadku k. Sokółki

Na drodze krajowej nr 19 w Starej Moczalni w woj. podlaskim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. W wypadku zginął kierowca osobowego auta. Dk 19 jest zablokowana, policja kieruje na objazdy.

Na dk 19, na odcinku Sokółka - Białystok w Starej Moczalni doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym volkswagenem golfem.

Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej w Białymstoku Karol Wysocki, na łuku drogi jeden samochód, prawdopodobnie osobowy zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z ciężarówką. Po zderzeniu oba pojazdy zjechały do rowów. Ciężarówka dodatkowo uderzyła w przydrożne drzewo.

Kierowca volkswagena pomimo reanimacji zmarł. Szofer ciężarówki nie odniósł większych obrażeń. Obecnie droga jest zablokowana. Został wytyczony objazd dla samochodów ciężarowych z Sokółki drogą wojewódzką 663 i 671 do Korycina. Jest to dojazd do dk 8. Z drugiej strony policjanci w Białymstoku analogicznie kierują samochody ciężarowe w kierunku Korycina.

Utrudnienie może potrwać jeszcze ok. trzy godziny.

jm/ PAP