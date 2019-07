W poniedziałek sekcja zwłok znalezionego chłopca. Ma pozwolić na ostateczną identyfikację

W sobotę podczas przeczesywania zbiorników wodnych w okolicach węzła Pruszków na autostradzie A2 śledczy natrafili na zwłoki dziecka. Policjanci są przekonani, że to zaginiony 10 lipca 5-latek.

Gościem Polsat News był kryminolog prof. Brunon Hołyst. Prowadząca program Joanna Racewicz przypomniała, że około godziny 18:50 Paweł Ż. wysłał SMS do żony o treści: "Nigdy nie zobaczysz swojego syna". - Czy to może świadczyć o tym, że próbował oddzielać od siebie dziecko, skoro użył słowa "swojego"? - zapytała eksperta Racewicz.

"Kochał syna"

- Jak wiemy ojciec kochał syna. Tutaj mamy do czynienia z dwoma zdarzeniami. Z jednej strony uprowadzenie dziecka i śmierć, a z drugiej strony samobójstwo. Oba te wydarzenia są ze sobą integralnie związane. Jednak procesy motywacyjne są różne. W pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o zabójstwo dziecka to był to pogłębiony, rozszerzony akt zemsty przeciwko żonie. Narastały konflikty w domu, żona złożyła zawiadomienie o znęcaniu psychicznym, wreszcie się wyprowadziła - powiedział Hołyst.

Kryminolog zwrócił uwagę, że ta wyprowadzka "była dla Pawła Ż. ciężkim przeżyciem".

- Trzeba dodać, że mężczyzna miał kłopoty w życiu rodzinnym i prywatnym. Miał 200 tys. zł długu. Po zabójstwie dziecka popełnił samobójstwo - czyli sam wymierzył sobie sprawiedliwość - ocenił.

40-minutowa rozmowa

Gość w studiu zwrócił uwagę na 40-minutową rozmowę jaką przeprowadzili ojciec z matką przed popełnieniem samobójstwa.

- Rozmowa spowodowała pewien stan nerwowości u tej matki. Mimo, że rozmowa była spokojna to wywołała akcenty, które miały swój tragiczny finał - powiedział.

Ocenił również, że rozmowa "to była niewątpliwie kropla goryczy, która wpłynęła na ostateczne rozwiązanie Pawła Ż., wpłynęła na jego determinację wedle zabójstwa i później samobójstwa".

Prowadząca dopytała o to, "jak ogromna musi być chęć zemsty skoro doprowadziła do zabójstwa własnego dziecka".

- Mi się wydaje, że ten plan był przygotowywany przez blisko dwa tygodnie. W tym czasie, kiedy nie było go w pracy dokładnie zaplanował swoje działania - stwierdził kryminolog.

Na godzinę przed śmiercią Paweł Ż. był w Kościele. - Niezależnie od tego do jakiego Boga on się modlił, bo nie był katolikiem był wyznania prawosławnego, to jednak to był akt ekspiacji (łac. odkupienia - red.) za to co zrobił i za to, co planował zrobić - powiedział kryminolog.

Na pytanie Racewicz, co teraz może się dziać w domu rodziców Pawła Ż. kryminolog odpowiedział, że "ta tragedia ma dalekosiężne skutki".

- Z jednej strony rodzina, która kochała syna. Z drugiej strony matka, która jest pozbawiona syna, która teraz pewnie przeżywa to, że w jakiś sposób mogła temu zapobiec. Gdyby te konflikty nie przebiegały w tak ostry i radykalny sposób. Należy dążyć aby te konflikty kończyły się jednak jakąś mediacją, neutralizacją - stwierdził.

Matka była nękana psychicznie

- Spotkałem się także z zarzutem, że policja nie podjęła działań, gdy matka 28 czerwca złożyła zawiadomienie o nękaniu psychicznym. Policja nie mogła nic zrobić. Po raz pierwszy wpłynęło takie zawiadomienie. Nie było to połączone z naruszeniem nietykalności. Policja przyjęła i czekała na rozwój wydarzeń. Policja ma ograniczoną możliwość działania. Zazwyczaj mówi, że trzeba się jakoś dogadać - zaznaczył.

Kryminolog ocenił, że "tragedii można było uniknąć". - Można byłoby temu zapobiec gdyby też i żona inaczej zachowała się wobec męża. Gdyby może miała bardziej koncyliacyjną postawę. Gdyby nie opuściła męża. Ale to są tylko przypuszczenia, które nie wiadomo jak się mają do rzeczywistości - ocenił.

las/msl/ Polsat News, polsatnews.pl