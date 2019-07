Wczasowicze ruszyli nad morze. Korki przed bramkami na A1

Cierpliwością muszą wykazać się kierowcy, którzy w sobotni poranek chcą dojechać autostradą A1 nad morze. Jest ich tak wielu, że przed punktem poboru opłat na węźle Lubicz Dolny koło Torunia utworzył się korek. - Staliśmy około godziny - przekazali nam czytelnicy, którzy po godz. 10 dojechali do bramek. Ponad 7 km długości ma korek przed poborem opłat w Nowej Wsi Wielkiej, również koło Torunia.

Czas oczekiwania w Nowej Wsi Wielkiej wynosi ponad 30 minut. - Wszyscy jadą dziś nad morze. Punkt poboru opłat w Nowej Wsi koło Torunia jest pierwszym takim punktem na A1 z Łodzi do Gdańska. Przejazd wcześniejszym odcinkiem autostrady jest bezpłatny - przekazał dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Krzysztof Przytarski.

Dodał, że lepiej objechać to miejsce przez Toruń. - Nie jest to wielki zysk czasowy, ale wtedy nie stoimy w korku i co za tym idzie, ten korek się także nie powiększa - podkreślił.

152 km płatnej trasy

Pobór opłat na A1 odbywa się w systemie zamkniętym. Koszt przejazdu zależy od kategorii pojazdu oraz długości przejechanego odcinka, a należność jest pobiera na końcu trasy przejazdu.

Na 152-kilometrowym odcinku autostrady A1 funkcjonuje 12 miejsc poboru opłat.

Przy wjeździe na autostradę każdy kierowca powinien pobrać bilet, który należy zachować do kontroli w punkcie opłat. To na jego podstawie zostanie naliczona opłata za przejazd.

W razie braku ważnego biletu kierowca musi zapłacić maksymalną opłatę za przejazd.

