"Ulegamy trochę syndromowi CSI. W praktyce rozwiązywanie spraw wygląda inaczej"

- 10 dni to dużo i mało. Patrząc na to z naukowego punktu widzenia to krótki czas - tak o poszukiwaniach 5-letniego Dawida powiedział w Polsat News profesor Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas sobotniej konferencji Stołeczna Policja poinformowała o znalezieniu ciała dziecka. Jest "prawdopodobieństwo graniczące z pewnością", że to zaginiony 5-letni Dawid.