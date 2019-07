Westerplatte, 500 plus dla niepełnosprawnych. Sejm wznowił obrady

Sejm w piątek po godz. 9 wznowił obrady; w bloku głosowań zdecyduje m.in. o losie poprawek Senatu do specustawy autorstwa PiS ws. budowy Muzeum Westerplatte. Posłowie zagłosują też nad ustawą wprowadzającą "500 plus" dla osób niepełnosprawnych.

O losie poprawek Senatu do specustawy autorstwa posłów PiS ws. budowy Muzeum Westerplatte posłowie zdecydują w bloku porannych głosowań, które mają potrwać ok. czterech godzin.

Najpierw poprawki senackie

Przepisy specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte były krytykowane przez opozycję oraz władze Gdańska. Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Ustawa 447

Sejm podejmie też decyzję, czy przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały ws. ustawy JUST Act 447 uchwalonej przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Amerykańska ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom. Przepisy tej ustawy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Sejm będzie też głosował nad projektami ustaw rozpatrzonych na obecnym posiedzeniu, w tym nad ustawą wprowadzającą "500 plus" dla osób niepełnosprawnych.

Po głosowaniach posłowie wysłuchają informacji ministra zdrowia ws. kryzysu lekowego w Polsce.

Izba ma też się zająć rządowym projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie; dotyczy on podjęcia kompleksowych i skoordynowanych działań na gruncie prawa karnego, jak i poprzez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

jm/ PAP