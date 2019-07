Ukradli kilka tysięcy "magicznych" kart kolekcjonerskich. Były warte kilkadziesiąt tysięcy złotych

W miniony weekend w Krakowie odbył się turniej fanów popularnej na całym świecie gry "Magic: The Gathering". Gracze wcielają się w niej w fikcyjne postacie i używając specjalnych kart toczą ze sobą pojedynki. Od doboru kart zależy strategia, a w konsekwencji zwycięstwo lub przegrana.



Jeden z uczestników turnieju zawiadomił policję, że kiedy był pochłonięty rywalizacją skradziono mu plecak, w którym miał dokumenty, karty bankomatowe oraz około 550 sztuk kart do gry - ich wartość oszacował na blisko 25 tys. zł. Trzy godziny później kradzież kolejnych dwóch plecaków zgłosili Litwin oraz Norweg.

Litwin stracił znajdujące się w plecaku kluczyki do samochodu, powerbank, prywatne przedmioty oraz blisko 400 sztuk kart do gry o wartości 1 tys. euro. Natomiast obywatel Norwegii, odzyskał porzucony na tyłach budynku plecak, ale złodziej wyjął z niego wcześniej około 1 tys. sztuk kart kolekcjonerskich o wartości prawie 7 tys. dolarów - poinformowała policja.

Pomógł monitoring



Policjanci poprosili obsługę obiektu o zabezpieczenie monitoringu. Przypuszczali, że sprawców kradzieży należy szukać wśród uczestników rozgrywek, bo choć impreza miała charakter otwarty i wejść mógł na nią każdy, to złodzieja interesowały przede wszystkim karty kolekcjonerskie.



W trakcie zgrywania zapisu z kamer pracownik firmy zauważył, jak młodzi mężczyźni będący uczestnikami spotkania zabierają plecak należący do obywatela Norwegii: byli to dwaj 32-letni obywatele Serbii. W kradzieże zamieszany był także ich kolega. Jako materiał dowodowy posłużył zapis z kamer monitoringu.



Podczas przeszukania w hotelu, gdzie zatrzymali się Serbowie, policjanci znaleźli łącznie ponad 7 tys. kart kolekcjonerskich. Śledczy ustalają do kogo one należą.



Zatrzymanym mężczyznom grozi za kradzież do pięciu lat pozbawienia wolności.

dk/ PAP