Auto uderzyło w słup – nie żyje dwóch młodych mężczyzn

- Do zdarzenia doszło ok. godz. 2 w nocy. W miejscowości Okup Wielki w pow. łaskim, ok. 2 w nocy, jadący od Strony Zduńskiej Woli w kierunku Łasku na ul. Sieradzkiej volkswagen golf z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup oświetleniowy. Autem jechało trzech młodych mężczyzn z powiatu łaskiego, dwóch z nich zginęło na miejscu. Trzeci z obrażeniami ogólnymi trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała rzeczniczka.

Ofiary wypadku miały 19 lat.

Nie ustalono jeszcze, czy kierujący samochodem był trzeźwy.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

jm/PAP