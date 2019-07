Wyłudzili prawie 25 mln zł, oszukując na paliwie i podatkach. 19 osób zatrzymanych przez ABW

Przeciw zatrzymanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 19 członkom grupy fałszującej paliwo i oszukującej na podatkach prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Grupa przez rok wyłudziła 24,5 mln zł podatku VAT i akcyzy.

Zatrzymana przez ABW grupa przestępcza deklarowała przewóz tranzytem przez Polskę oleju formowego z Niemiec m.in. do Czech, na Słowację i Łotwę. Przy takim tranzycie nie powstaje obowiązek zapłacenia podatku w Polsce. W wyniku śledztwa okazało się jednak, że w rzeczywistości olej pozostawał w naszym kraju.

Śledczy ustalili też, że zamiast oleju formowego, deklarowanego w dokumentach przewożono olej napędowy, od którego nie płacono akcyzy.

Fałszowali listy i dokumentację

Według ustaleń ABW i prokuratury działania tej grupy były dobrze zorganizowane. Gdy kierowca pobrał towar i przejechał z Niemiec do Polski, członkowie grupy kierowali transport do baz paliwowych, stacji benzynowych lub mało uczęszczanych miejsc, gdzie przelewano olej do cystern.

Grupa miała też fałszować dokumentację przejazdów, aby nie dało się wykryć przestępstwa. W celu ukrycia zmiany w trasie, członkowie grupy odbierali od kierowców międzynarodowe listy przewozowe, fałszowali je i odsyłali do firm przewozowych.

Takie działania przez rok miały doprowadzić do wyłudzenia 7,5 mln podatku VAT i 17 mln zł podatku akcyzowego. Akt oskarżenia pod koniec czerwca Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowano do jednego ze szczecińskich sądów.

