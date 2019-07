"Po godzinie wyciągnąłem mu przednie nogi". Dramatyczna akcja ratunkowa [WIDEO]

Pokaźnych rozmiarów jeleń wpadł w bagienną pułapkę. Na ratunek ruszyli leśnicy z Nadleśnictwa Browsk (woj. podlaskie). - Był w dobrej kondycji, więc pomagał, ale to też silne zwierzę i mógł zrobić krzywdę. Jeden cios i ręka złamana albo oko wybite - powiedział polasatnews.pl nadleśniczy Robert Miszczak, który wszedł do bagna, by wyciągnąć zwierzę.