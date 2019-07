Gowin: sytuacja w PE nie jest kompromitująca dla Szydło, tylko dla socjalistów i liberałów

- Z wizerunkowego punktu widzenia cała sytuacja nie jest kompromitująca dla pani premier Beaty Szydło, tylko jest kompromitująca dla socjalistów i liberałów, którzy są w jakimś amoku zemsty za to, że premier Morawiecki zbudował koalicję blokującą złego dla Europy kandydata, jakim był pan Frans Timmermans - mówił wicepremier Jarosław Gowin w "Graffiti" o głosowaniach w Parlamencie Europejskim.

W poniedziałek wieczorem Beata Szydło w tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana na stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecznych w PE. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się dwóch eurodeputowanych. Było to drugie głosowanie w tej sprawie - wcześniej była premier przegrała 27 do 21.

- Tymi, którzy najbardziej zabiegali o zablokowanie pani premier, poza Robertem Biedroniem, byli niemieccy socjaldemokraci. Chcieli sprowokować obóz Zjednoczonej Prawicy do glosowania przeciw Ursuli von der Leyen, nie daliśmy się - dodał lider Porozumienia.

Zapytany przez Wojciecha Dąbrowskiego, czy dobrym pomysłem jest, żeby Beata Szydło kandydowała trzeci raz i czy są gwarancje ze stron innych ugrupowań, że będą głosować "za", by uniknąć kompromitacji byłej polskiej premier, Gowin odpowiedział: "byliśmy przekonani za drugim razem, że jest gwarancja, dostawaliśmy ją od niejednego przywódcy państw zachodnioeuropejskich".

- Wydaje się, że w europarlamencie sytuacja wymknęła się spod kontroli przywódców rządów zachodnioeuropejskich - mówił minister nauki.

"Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli najlepszy wynik"

Odnosząc się do zbliżających się wyborów parlamentarnych, wicepremier stwierdził, że "wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli najlepszy wynik". - Ale czy będziemy rządzić? To zależy jak obóz rządowy przepracuje najbliższe miesiące i od opozycji - dodawał.

Oceniając opozycję powiedział, "pomaga nam przez to, że nie podejmuje decyzji". - To rzeczywiście nie buduje wiarygodności partii opozycyjnych - mówił. Zaznaczał jednak, że problemy opozycji to ich sprawa, a nie Zjednoczonej Prawicy.

"Za kilka lat będzie wiadomo która metoda reformowania dała lepsze rezultaty"

- Chcieliśmy zminimalizować skalę rozczarowań - mówił o działaniach rządu w sprawie reformy edukacji i "podwójnego rocznika". - Sytuacja w szkołach daleka jest od oczekiwań tego rocznika i jego rodziców. Najważniejsze jest to, żeby zminimalizować niepokoje - mówił.

- Procent tych, którzy muszą przystąpić do drugiej tury, nie jest większy niż w poprzednich latach - zaznaczał.

- Nie mam poczucia, żeby władze Warszawy zrobiły wszystko, co można - mówił, dodając: "tutaj aplikuje duża, trudna do przewidzenia liczba ludzi spoza Warszawy, z takiego tzw. obwarzanka".

Zapytany o ocenę reformy edukacji, odpowiedział: "ja reformuję polskie uczelnie zupełnie inaczej, rozkładając ten proces na wiele lat". Dodawał, że zmiany które wprowadza będą wchodziły w życie stopniowo aż do 2026 roku.

- Dopiero za kilka lat będzie wiadomo która metoda reformowania dała lepsze rezultaty: moja, taka ewolucyjna, czy bardzo zdecydowana, szybka reforma minister Zalewskiej - ocenił.

