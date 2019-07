Zarząd PO przełożony na czwartek

Wiceprzewodniczący PO Borys Budka poinformował PAP, że zarząd został przeniesiony z uwagi na to, że środowe wieczorne głosowania w Sejmie mogą się przedłużyć, co by spowodowało, że liderzy PO musieliby obradować późno w nocy.

Zarząd PO ma podjąć decyzję, w jakiej formule Platforma wystartuje w wyborach. Wobec decyzji PSL o samodzielnym starcie jako PSL-Koalicja Polska niemożliwe będzie odtworzenie Koalicji Europejskiej, którą w wyborach do PE tworzyły PO, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni.

Obecnie Platforma wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską tworzy Koalicję Obywatelską. Zarząd ma rozstrzygnąć, czy do KO doprosić też pozostałych partnerów z Koalicji Europejskiej - SLD i Zielonych - a także ewentualnie Wiosnę Roberta Biedronia.

W nieoficjalnych rozmowach politycy PO opowiadali się najczęściej - wobec decyzji PSL - za startem wyłącznie w formule Koalicji Obywatelskiej, z ewentualnym zaproszeniem działaczy ugrupowań lewicowych.

jm/ PAP