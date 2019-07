Miała 6 promili alkoholu metylowego w organizmie. "Cud, że przeżyła"

Do szpitala w Łodzi trafiła kobieta, która we krwi miała 6 promili alkoholu metylowego. - To dawka letalna. Cud, że przeżyła - twierdzi ekspert medyczny Polsat News prof. Paweł Januszewicz. Co więcej, według "Expressu Ilustrowanego", prawdopodobnie nie ucierpi nawet zdrowie pacjentki. Lekarze podejrzewają, że mogła pić również etanol, który wypiera działanie metanolu.