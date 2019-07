Zakaz lotów nad Muzeum Auschwitz. "Lepsze zabezpieczenie poobozowej przestrzeni"

Miejsce Pamięci Auschwitz jest najprawdopodobniej pierwszym muzeum na świecie, dla którego stworzono oficjalną strefę zakazu lotów - poinformowała we wtorek placówka, która tłumaczy wprowadzenie takiego rozwiązania przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

- Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie autentycznej poobozowej przestrzeni oraz osób zwiedzających Miejsce Pamięci poprzez m.in. możliwość regulowania lotów dronami nad historycznym terenem odwiedzanym przez ponad 2 mln ludzi rocznie - dodał Paweł Sawicki z biura prasowego Muzeum.

Jak dodał, strefa "EP P20 Muzeum Auschwitz Birkenau" została oficjalnie wprowadzona rozporządzeniem ministra infrastruktury z 5 marca br. Weszło ono w życie 2 lipca.

"Latający dron przeszkadza przewodnikom i odwiedzającym"

- Drony ułatwiają fotografowanie z nieba nawet osobom prywatnym. Zdarzało się, że kilka takich maszyn było używanych jednocześnie nad terenami poobozowymi bez naszej najmniejszej wiedzy. Rodziło to poważne pytania o bezpieczeństwo zarówno historycznych obiektów, jak i o bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie - powiedział Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum.

Dodał, że "latający dron, w szczególności w pobliżu grup, zwyczajnie przeszkadza przewodnikom i odwiedzającym".

Podkreślił, że już kilka lat temu kierowana przez niego instytucja zaczęła wprowadzać ograniczenia dotyczące korzystania z dronów. Zgody na loty wydawane są niemal wyłącznie ekipom filmowym. Zwykle odbywają się one przed otwarciem lub po zamknięciu Muzeum.

- Dotychczas jednak nie mieliśmy narzędzi prawnych, by zapewniać wszystkim bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej znajdującej się nad historycznym poobozowym terenem. Obecnie się to zmieniło i - chyba jako pierwsze muzeum na świecie - mamy możliwość kontroli tego, co dzieje się nad głowami naszymi i osób odwiedzających - powiedział Cywiński.

Muzeum będzie reagowało wobec lotów, na które nie wydało zgody

Zdaniem Bartosza Bartyzela, rzecznika Muzeum, tereny byłego niemieckiego obozu Auschwitz I znajdowały się do tej pory w strefie zakazu lotów, który dotyczył pobliskiej firmy chemicznej Synthos.

- Przestrzeń nad byłym obozem Auschwitz II-Birkenau nie była w taki sposób chroniona. Stworzenie oficjalnej strefy ułatwi nam koordynowanie aktywności operatorów dronów i innych lotów w Miejscu Pamięci, a także daje Muzeum prawne narzędzia pozwalające na reakcję w przypadku lotów wykonywanych bez naszej zgody - powiedział Bartyzel.

Informacje o zasadach wykonywania lotów w nowej strefie oraz wymogach dla operatorów dronów Muzeum umieściło na swojej stronie internetowej.

Auschwitz - miejsce zagłady ponad miliona osób

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je ponad 2,15 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

