TV z Internetem od dowolnego dostawcy. Nowość w Cyfrowym Polsacie

Elastyczna oferta programowa zapewni możliwość dowolnego włączania pakietów (bezpośrednio z poziomu dekodera w nowej aplikacji Sklep) i płacenia tylko za te, które się wybrało – 9 pakietów do wyboru, bez długoterminowych zobowiązań, możliwość ich aktywacji na 30 dni.

Wszystko to bezpośrednio na nowym, dedykowanym usłudze dekoderze – EVOBOX STREAM, który dostępny jest w wariancie zarówno z umową, jak i bez (prepaid).

Wraz z dekoderem klient otrzyma na start pełną ofertę programową Cyfrowego Polsatu – ponad 100 kanałów (z HBO, Eleven Sports czy Polsat Sport Premium) przez 3 miesiące bez opłat! Dodatkowo bezpłatne kanały naziemnej telewizji cyfrowej po podłączeniu dekodera do anteny DVB-T.

Brak ograniczeń, dostępność w całej Polsce, elastyczność, wygoda, wysoki komfort korzystania, bogactwo treści i atrakcyjność cenowa – tak w skrócie można scharakteryzować nową telewizję internetową od Cyfrowego Polsatu.

Telewizja - dla każdego i wszędzie

- Dajemy klientom nowy, rewolucyjny, bardzo elastyczny dostęp do treści telewizyjnych. Jeżeli mają w domu jakikolwiek Internet, od dowolnego dostawcy, teraz mogą mieć naszą telewizję – wszystko co chcą, z pakietami, jakie chcą i bez stałego abonamentu, a dekoder mogą podłączyć czy to do kabla, czy przez Wi-Fi. To konsekwentna realizacja naszej idei: "Telewizja – Dla każdego. Wszędzie. Internet – Dla każdego. Wszędzie. Telefon – Dla każdego. Wszędzie" – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Na potrzeby nowej usługi telewizji internetowej stworzona została zupełnie nowa, atrakcyjna pakietyzacja. W ofercie znalazły się 3 pakiety podstawowe: Wygodny, Komfortowy, Bogaty oraz 6 pakietów dodatkowych (3 pakiety premium oraz 3 pakiety tematyczne), zawierających dobrze widzom znane najpopularniejsze kanały sportowe, filmowe czy dla dzieci. Dodatkowo, dzięki wbudowanemu modułowi DVB-T, po podłączeniu do dekodera anteny naziemnej dostępne będą również bezpłatne kanały naziemnej telewizji cyfrowej, m.in. Polsat, TVN, TVP 1, TVP 2, TV 4, TV Puls.

Pakiety podstawowe



- Pakiet Wygodny – 25 kanałów, które zapewnią najlepszy sport, filmy i rozrywkę, m.in. Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra HD, Polsat Film HD, Polsat Doku HD, Polsat News HD, Polsat Rodzina – 20 zł/mies.;

- Pakiet Komfortowy – 42 kanały, które dostarczą jeszcze więcej emocji, informacji i inspiracji – kanały z pakietu Wygodnego i dodatkowo m.in. TVN 24 HD, TVN Style, Food Network, Animal Planet HD, Discovery Channel HD, Eurosport 1 HD i Eurosport 2 HD – 30 zł/mies.;

- Pakiet Bogaty – 92 kanały, które spełnią oczekiwania całej rodziny – kanały z pakietu Komfortowego i dodatkowo, m.in. AXN HD, Cinemax 1 i 2 HD, FOX HD, BBC First, National Geographic HD, MTV Dance, CBeebies, Boomerang HD, Cartoon Network HD czy Nickelodeon – 60 zł/mies.



Pakiety dodatkowe premium



· Polsat Sport Premium – zawierający 2 kanały sportowe i 4 serwisy PPV prezentujące piłkę nożną na najlepszym poziomie – Ligę Mistrzów UEFA i Ligę Europy UEFA – 30 zł/mies.;

· Eleven Sports – zawierający 4 kanały, a na nich sportowe hity, m.in.: Formula 1TM, LaLiga Santander, Bundesliga, Seria A TIM – 15 zł/mies.;

· HBO i HBO GO – zawierający 3 kanały i serwis online, gdzie obejrzeć można największe hollywoodzkie produkcje, kultowe seriale i bajki od Disneya – 20 zł/mies.



Pakiety dodatkowe tematyczne

· Sport – zawierający 10 kanałów, najbogatszy pakiet sportowy, w ofercie z m.in. Polsatem Sport Premium 1 i 2 HD, kanałami Eleven Sports czy Eurosport 1 i 2 HD – 45 zł/mies.;

· Filmy i seriale – 19 kanałów z kinem międzynarodowym, europejskim i polskim, m.in. Kino Polska, FOX Comedy HD, AMC, Kino TV, TNT HD, Cinemax HD, AXN HD, Paramount Channel – 20 zł/mies.;

· Dzieci – 6 kanałów z najpiękniejszymi bajkami dla najmłodszych, m.in. Nickelodeon, CBeebies, Cartoon Network – 10 zł/mies.

Dekoder EVOBOX STREAM dostępny jest w dwóch wariantach:

· Z umową na 24 mies. – 1 zł na start, później 10 zł/mies.

· Bez umowy (prepaid) – zakup dekodera na własność za 299 zł.



Zasady korzystania z telewizji internetowej Cyfrowego Polsatu:

· Po wybraniu dekodera EVOBOX STREAM przez pierwsze 3 miesiące dostępna będzie za jego pośrednictwem pełna oferta programowa OTT – ponad 100 kanałów bez opłat.

· Następnie klient otrzyma pełną dowolność włączania poszczególnych pakietów w wybranych przez siebie okresach. Aby skorzystać z pakietów dodatkowych, należy w pierwszej kolejności wybrać jeden z pakietów podstawowych.

· Aktywacja pakietów jest możliwa bezpośrednio na dekoderze w nowej aplikacji Sklep. W zależności od preferencji, klient będzie mógł aktywować pakiety w opcji jednorazowej (na 30 dni, po tym czasie nastąpi automatyczna dezaktywacja) lub odnawialnej (co kolejne 30 dni).

· Proste i szybkie płatności z poziomu dekodera – EVOBOX STREAM jest pierwszym dekoderem w Polsce, który zapewni możliwość realizacji płatności za pośrednictwem systemu Dotpay. Daje to możliwość wykonania błyskawicznej transakcji, a co za tym idzie, natychmiastowego włączenia pakietu, czy treści, którymi zainteresowany jest użytkownik. Płatność kartą, coraz bardziej popularnym BLIKIEM, czy też doliczenie danej kwoty do miesięcznego rachunku daje prawdziwą elastyczność i wygodę, której oczekują obecnie nowocześni konsumenci.

· W cenie wykupionego pakietu podstawowego klient otrzyma:

- usługę ON THE GO, dzięki której wybrane kanały będą dostępne mobilnie w aplikacji Cyfrowy Polsat GO, nawet na 3 urządzeniach jednocześnie,



- usługę CatchUP, która umożliwia oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji, bez konieczności ich nagrywania.

EVOBOX STREAM – bogactwo rozrywki na wyciągniecie ręki

Wyprodukowany w należącej do Grupy Polsat fabryce InterPhone Service w Mielcu dekoder EVOBOX STREAM jest czwartym nowym dekoderem wprowadzonym na rynek w ciągu ostatnich miesięcy i zarazem piątym odbiornikiem z linii EVOBOX (po EVOBOX PVR, HD, LITE oraz IP), charakteryzującej się nowoczesnym designem, intuicyjną obsługą oraz czytelnym menu.

Nowe aplikacje



· Mozaika – rekomendacja treści z programu TV i serwisów online,

· Sklep – możliwość zakupu pakietów i wydarzeń w systemie PPV bezpośrednio z poziomu dekodera przy wyborze najwygodniejszej formy płatności (zakup pakietów będzie możliwy po wygaśnięciu 3-miesięcznego okresu promocyjnego).

Funkcje dekodera EVOBOX STREAM:

· wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia mobilność, wystarczy połączyć się z Internetem od dowolnego dostawcy (minimalna prędkość pobierania 8 Mb/s),

· wbudowany moduł DVB-T umożliwia odbiór 28 kanałów bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej,

· dostęp do serwisów online:



- Cyfrowy Polsat GO, czyli tysiąca programów na życzenie bez dodatkowych opłat,

- HBO GO – biblioteki kultowych seriali oraz największych hollywoodzkich produkcji,



· umożliwiające oglądanie telewizji na własnych zasadach funkcje:

- reStart – oglądanie wybranych programów z kanałów linearnych od początku,

- TimeShift – zatrzymywanie i przewijanie wybranych programów do 3 godzin (wkrótce),

- CatchUP – oglądanie wybranych programów nawet do 7 dni wstecz od ich emisji,



· oprogramowanie zaprojektowane przez Cyfrowy Polsat, które z powodzeniem działa już na dekoderze EVOBOX LITE, w przypadku nowego dekodera zapewnia m.in:

- intuicyjną i prostą obsługę,

- łatwy dostęp do wszystkich funkcji dekodera,

- bogaty i czytelny Program TV z szybkim dostępem do funkcji CatchUP, opcją alfabetycznego filtrowania pozycji programowych oraz możliwościami zaawansowanego wyszukiwania programów i ustawiania przypomnień,

- możliwość tworzenia list ulubionych kanałów,

- czytelne opisy audycji,

- łatwe poruszanie się pomiędzy ulubionymi listami kanałów za pomocą niebieskiego przycisku na pilocie.

Zasięg, elastyczność i niezależność

Podsumowując, czym wyróżnia się telewizja internetowa od Cyfrowego Polsatu:

· zasięgiem – z usługi można korzystać przez Internet od dowolnego dostawcy,

· elastycznością i niezależnością – zakupu lub zmiany pakietów można dokonać samodzielnie i w każdej chwili w aplikacji Sklep na dekoderze, z wykorzystaniem szybkich, elektronicznych płatności,

· idealnym dopasowaniem – dzięki zupełnie nowej, elastycznej i atrakcyjnej pakietyzacji klienci zyskali możliwość dopasowania oferty do swoich potrzeb,

· bogactwem treści – w ofercie jest ponad 100 kanałów, w tym filmowe i sportowe kanały premium, a dekoder po podłączeniu anteny DVB-T umożliwia dostęp do bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej,

· wygodą – wybrane programy można oglądać nawet do 7 dni od ich emisji, zatrzymywać, przewijać oraz oglądać od początku.

