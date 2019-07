We wtorek zobaczymy zaćmienie Księżyca. W szczytowym momencie tarcza zasłonięta będzie w 65 proc.

Zaćmienie Księżyca będzie w te wakacje najciekawszym zjawiskiem astronomicznym widocznym nad Polską. Do obserwacji nie będą potrzebne żadne instrumenty optyczne, chociaż na przykład lornetka pozwoli bardziej szczegółowo przyjrzeć się zjawisku.

Przy sprzyjającej pogodzie zaćmienie powinno być widoczne zarówno w miastach jak i na wsi, ale najlepiej widoczne będzie na terenach wiejskich, gdzie obserwacji nie będą zakłócały miejskie światła.

Zaćmienie będzie widoczne z terytorium wschodniej Europy, w zachodnich rejonach Azji i Oceanu Indyjskiego i sporej części Afryki.

Trzy fazy zaćmienia

Faza pierwsza - półcieniowa - potrwa od 20:43 do 22:01.

Księżyc będzie nieznacznie, prawie niezauważalnie ciemniał. Stojąc na jego powierzchni można by dostrzec na niebie, jak Ziemia częściowo zasłania Słońce.

Faza druga - częściowa - potrwa od 22:01 do 00:59.

Na początku, Księżyc będzie w coraz większej części skrywać się w cieniu Ziemi. Początkowo cień będzie wydawać się czarny jednak im większą część tarczy pokryje, tym łatwiej będzie dostrzec czerwony kolor.

Maksimum fazy częściowej nastąpi o 23:30 - wtedy aż 65 proc. średnicy tarczy Księżyca skryje się w cieniu Ziemi.

Faza trzecia - półcieniowa - potrwa od 00:59 do 2:17.

Po zakończeniu fazy częściowej, Księżyc w całości znajdzie się w półcieniu naszej planety. Jego powierzchnia będzie nieznacznie ciemniejsza i w ciągu godziny i osiemnastu minut powoli będzie powracała do swojego standardowego blasku.

Księżyc w kolorze czerwonym

W czasie maksimum fazy częściowej należy zwrócić uwagę na czerwoną barwę satelity Ziemi. Powodem tego będzie padanie na zaćmioną część Księżyca wyłącznie promieni słonecznych rozproszonych w ziemskiej atmosferze.

W miejscu, gdzie niebo będzie naturalnie ciemne, w chwili maksimum zaćmienia częściowego będzie można zobaczyć również zdecydowanie więcej gwiazd - być może uda się nawet dostrzec wstęgę Drogi Mlecznej oraz dwie planety. Blisko Księżyca, po prawej stronie, świeci Saturn, a dalej w prawo (na zachód) dostrzeżemy jasnego Jowisza. Wszystkie te obiekty są widoczne bardzo nisko nad horyzontem.

Zaćmienie Księżyca tylko w czasie pełni

Zaćmienia Księżyca następują, gdy znajdzie się on na linii Słońce-Ziemia, po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, wchodząc w cień rzucany przez naszą planetę. W sytuacji odwrotnej, gdy Księżyc znajduje się pomiędzy Słońcem a Ziemią, może on rzucać cień na Ziemię, przez co możemy obserwować zaćmienie Słońca.

Zaćmienia Księżyca mogą wystąpić tylko w trakcie pełni, przy czym nie każda pełnia jest związana z tym zjawiskiem. W dniu 16 lipca pełnia Księżyca wypada o godzinie 23.38.

Zaćmienie powinno być najlepiej widoczne w północno-zachodniej oraz południowej i południowo-wschodniej części kraju.

Następnym ciekawym zjawiskiem astronomicznym widocznym w Polsce będzie tranzyt Merkurego na tle Słońca, które będzie widoczne 11 listopada.

