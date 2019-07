Rodzinna bójka w centrum miasta. Ranna kobieta straciła przytomność. Zatrzymano 5 osób

Kobietę leżącą na jezdni w centrum Lublina zauważył policjant będący na urlopie. 44-latka miała rozbitą głowę, a po chwili straciła przytomność. W niedalekiej odległości od poszkodowanej biła się między sobą grupa osób. Ranna została przewieziona do szpitala, z kolei pięcioro uczestników bójki trafiło do policyjnego aresztu. Okazało się, że doszło do rodzinnej sprzeczki.