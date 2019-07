Akt oskarżenia ws. zabójstwa 14-latka w Gogolewie

Prokuratura Rejonowa w Gostyniu (Wielkopolskie) skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi P. podejrzanemu o dokonanie zabójstwa 14-letniego pasierba. Zdarzenie miało miejsce w połowie listopada 2018 roku w Gogolewie w powiecie gostyńskim.

Ciało 14-latka zostało znalezione w jednym z domów jednorodzinnych w Gogolewie. Mężczyzna od początku był podejrzewany o zabójstwo.

- Przeprowadzone oględziny oraz sekcja zwłok wykazały, że ofiara miała obrażenia głowy, które powstały na skutek uderzeń zadanych przez osobę trzecią. Obrażenia te okazały się śmiertelne. O popełnienie tej zbrodni podejrzewano ojczyma chłopca, który krótko przed znalezieniem zwłok miał zadzwonić do swego pracodawcy i zwierzyć się, że "popełnił straszny czyn" - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski.

Mężczyzna był poszukiwany przez wielkopolską policję. Został zatrzymany następnego dnia w jednej z miejscowości powiatu gostyńskiego. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany.

- Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa swego pasierba. Przyznał się on do popełnienia zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia, w których szczegółowo opisał okoliczności przestępstwa. W toku postępowania przeprowadzono na miejscu przestępstwa z udziałem podejrzanego wizję lokalną, w trakcie której wskazał on miejsce, w którym porzucił narzędzie zbrodni - podał rzecznik.

Po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej biegli wydali opinię, z której wynika, że w momencie popełnienia zarzucanego mu czynu Zbigniew P. był poczytalny. Mężczyźnie grozi dożywocie.

