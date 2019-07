"Nie możemy zejść na manowce". Premier na pielgrzymce Radia Maryja

Szef rządu wziął udział w mszy świętej w ramach XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, która odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

"Owoców tej walki nie wolno nam dzisiaj porzucić"

Premier w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pielgrzymom za przybycie na Jasną Górę. - To jest miejsce niezwykłe, miejsce żywej wiary i żywego patriotyzmu, miejsce, gdzie przez wieki obrona polskości zrosła się z obroną chrześcijaństwa, obroną naszej kultury, naszej tradycji. Ta obrona nas ukształtowała. Owoców tej walki nie wolno nam dzisiaj porzucić - oświadczył Morawiecki.

- Jesteśmy dumni z tych naszych wielkich zmagań, one zawsze potwierdzały, że Polska i Polacy nie poddają się w walce o solidarność, o wolność, o wiarę i o chrześcijaństw" - podkreślił premier. Podziękował wszystkim zebranym, że "mają odwagę walczyć o Polskę, stawiać się za naszymi chrześcijańskimi wartościami, bo taki dzisiaj jest czas, że to wymaga odwagi".

Morawiecki stwierdził, że "rdzeniem naszej wiary jest piękne łączenie tradycji, osiągnięć przeszłości z poszukiwaniem nowych dróg, bez deptania przeszłości, ołtarzy z poszukiwaniem nowości w tym trudnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie".

- My także, w każdej chwili, w każdym dniu wybieramy tę lepszą drogę, drogę ku silnej, pięknej, wielkiej Rzeczypospolitej. Ten wybór jest zawsze przed nami - nie możemy z niego zejść na manowce - zaznaczył szef rządu.

"Chcemy zjednoczenia naszego całego narodu"

Jak wskazał, jest też "droga pusta, ponura, droga donikąd". - Chcemy wszystkich tych, którzy są na takiej drodze, przyłączyć do nas. Polska musi być jednością. Chcemy zjednoczenia naszego całego narodu pod biało-czerwonym sztandarem - oświadczył Morawiecki.

Premier mówił też, że każdego dnia przekonujemy się, "jak ciężko jest rozpoznawać ścieżki sprawiedliwe w dzisiejszym skomplikowanym świecie, jak ważne jest, żeby wiedzieć, w jaki sposób łączyć tę piękną, przepiękną, najpiękniejszą polską tradycję wiary, wartości, wolności i solidarności, z tym poszukiwaniem lepszych dróg ku przyszłości".

- Wierzę głęboko, że starając się o lepsze życie każdego człowieka tu na ziemi - zwłaszcza tu w Polsce - jesteśmy bliżej nieba. Jesteśmy na drodze ku lepszej, sprawiedliwej wielkiej Polsce. Niech ona będzie naszą latarnią i naszym zwycięstwem - oświadczył Morawiecki.

Zebrani na Jasnej Górze, po wystąpieniu szefa rządu, skandowali: "Dziękujemy!".

Apel o wycofanie konwencji stambulskiej

- Trzeba wszystko zrobić, żeby nie było tej konwencji stambulskiej. Poprzedni rząd to podpisał. Jeżeli to będzie, to będą wchodzić do szkół, do przedszkoli. To będzie tak, jak w innych państwach, jak w Niemczech, w Europie Zachodniej, w Kanadzie, czy gdzie indziej - że rodzic nie będzie miał nic do powiedzenia i dzieci będą gorszone oficjalnie, w szkole. Zobaczcie, to dzieje się - dzieci gorszą. W takiej Warszawie warszawskie dzieci są gorszone w szkołach - wchodzą i gorszą. Takich dzieci już nie odzyskacie (...) - to dzieje się - mówił o. Tadeusz Rydzyk przed rozpoczęciem niedzielnej mszy, który była centralnym punktem pielgrzymki.

- Nawet tu, pod Jasną Górę chcieli przyjść, gdy były Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Ta agresja idzie coraz dalej. I zatrzymali Polacy z tych stowarzyszeń narodowych, patriotycznych, religijnych; zatrzymali tu, na Alei Najświętszej Maryi Panny. Na to są ogromne pieniądze z Zachodu, żeby nas zgorszyć, na te organizacje. Pamiętajmy o tym: "Twierdzą nam będzie każdy próg" - mówiła Konopnicka. Twierdzą niech będzie nam każdy dom - zaapelował redemptorysta.

Rydzyk wzywa do bycia "rycerzami Maryi"

O. Rydzyk ocenił, że idzie ku nam rewolucja "przeciwko Panu Bogu, a równocześnie przeciwko katolickiej Polsce, przeciwko narodom katolickim". - Ta rewolucja dotarła do Polski w sposób zmasowany. To nie jest żart, to jest bardzo poważna sytuacja (...). Kochani, damy radę, jeżeli każdy z nas się weźmie do tego, żeby jeszcze bardziej kochać Pana Jezusa, żeby jeszcze bardziej kochać Matkę Najświętszą; żeby tę miłość, to, co jest w naszych sercach, przekazać sercom dzieci i młodzieży - mówił, wzywając pielgrzymów do bycia "rycerzami Maryi".

Uchronienie dzieci i młodzieży przed zniszczeniem o. Rydzyk nazwał "być albo nie być Polski, być albo nie być naszego zbawienia wiecznego". - Trzeba wszystko robić, żeby dzieci i młodzież uchronić przed zniszczeniem, przekazać im wiarę, przekazać im miłość do Pana Jezusa. A to się dokonuje w domu - to mama przekazuje, tatuś przekazuje (...). I to jest najpilniejsze nasze zadanie - powiedział dyrektor rozgłośni.

"Dobrze, że jest 500 plus"

Nawiązywał też do działań rządu, chwaląc jego programy społeczne. - Dobrze, że ta dobra zmiana jest? Dobrze czy źle? - pytał redemptorysta; "dobrze" - odpowiadali okrzykami zgromadzeni.- "I dobrze, że jest 500 plus, i że ta emerytura jest w tym wieku, co jest teraz? - pytał, wywołując oklaski pielgrzymów. - Tak że wszystko dobrze; ale dobrze żeby było, to trzeba więcej - skomentował.

Na zakończenie mszy św. o. Rydzyk dziękował za obecność m.in. uczestniczącym w pielgrzymce politykom. Oprócz premiera i marszałka Senatu wymienił także szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, ministra finansów Mariana Banasia, ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka, ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, prezydenckiego ministra Pawła Muchę, a także wiceministrów i b. ministrów: Wojciecha Skurkiewicza, Michała Wójcika, Szymona Giżyńskiego, Joachima Brudzińskiego, Beatę Kempę, Antoniego Macierewicza, Jana Szyszkę i Patryka Jakiego oraz wojewodów.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę są słowa św. Jana Pawła II: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!". Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".

jm/ PAP