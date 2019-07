"Gej, damski bokser", "proszę napić się melisy". Mazurek do Rabieja

"Gej damski bokser to jednak w KE coś nowego. Robi pan wrażenie kulturalnego, inteligentnego, ale w pana przypadku to tylko pozory. Pana prostacki wpis potwierdza moją ocenę. Nerwy i coraz większa panika odbierają zdolność racjonalnego myślenia. Proszę napić się melisy" - napisała Beata Mazurek na Twitterze. To jej reakcja na wpis Pawła Rabieja, który nazwał europosłankę chamską i agresywną.