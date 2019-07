30 lat od upadku muru berlińskiego. Wystawa przypominająca o Berlinie Wschodnim

- Ta wystawa celowo ma pokazać, jak w tym mieście się żyło. Moim zdaniem jest jeszcze wiele do odkrycia w stolicy NRD. Jest wiele rzeczy, o których trzeba powiedzieć. A mieszkańcy Berlina na to właśnie czekają - mówi historyk Juergen Danyel. - Władze NRD musiały same przed sobą się przyznać, że nie przekonają, szczególnie młodych ludzi, do socjalizmu, jeżeli nie otworzą im drzwi do zachodniej popkultury, muzyki, zachodniej mody - dodaje.

W latach 70. Berlin Wschodni był uważany za wzorcowy projekt w całym bloku wschodnim. Miał być symbolem perfekcyjnego socjalizmu.

- Berlin Wschodni nie był tak szary jak go opisywano i porównywano z zachodnią częścią. Oba miasta konkurowały ze sobą. W NRD celem było wybudowanie nowoczesnej stolicy. To, co powstawało, było odpowiedzią na architekturę w Berlinie Zachodnim - opowiada historyk dr Hanno Hochmuth

Wystawa potrwa do 9 listopada.

jm/prz/ Polsat News