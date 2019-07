Turysta znalazł w Tatrach nieprzytomną kobietę. Prawdopodobnie spadła z wysokości

W ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu (Małopolskie) została przetransportowana śmigłowcem TOPR młoda kobieta, która najprawdopodobniej spadła z wysokości w rejonie Żlebu Kulczyńskiego w Tatrach. Nieprzytomną kobietę znalazł turysta, który zgłosił sprawę do TOPR.

Informację o wypadku potwierdził w sobotę dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Wojciechowski. Jak powiedział, zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie ratownicy otrzymali w piątek po południu.



Zaznaczył, że nie wiadomo co było przyczyną wypadku. - Kobieta była nieprzytomna, jej stan był poważny - przyznał dyżurny. Dodał także, że teren, w którym doszło do wypadku, jest trudny i wymagający.



Warunki w Tatrach są dobre, choć - jak podkreślił dyżurny - wysoko w górach mogą być trudne i nieprzewidywalne.



To kolejny poważny wypadek tego lata w Tatrach - w czerwcu turysta spadł w przepaść w rejonie Buli pod Rysami. Nie udało się go uratować.

WIDEO - Kierująca autobusem zatrzymała pijanego kierowcę. "Jechał na samej feldze" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP