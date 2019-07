Nocny pożar magazynu z ziołami. 6 mln zł strat

Jak powiedział w sobotę Piotr Wieniecki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, w Koperni zapalił się magazyn o powierzchni 1,2 tys. metrów kwadratowych, gdzie składowano susz ziołowy. "Spaleniu uległo ok. 2/3 budynku i znajdującego się tam ziół. Działania cały czas trwają, bo to bardzo duże ilości suszu" - dodał.

W magazynie składowano 2,5 tys. pojemników z ziołowym suszem. Każdy taki pojemnik ważył ok. 600-800 kg. - Działania polegają na wydobyciu tego materiału, przelewaniu go i odstawianiu na zewnątrz. Trzeba opróżnić cały magazyn, dlatego działania się przedłużają. Prawdopodobnie nie zakończą się dzisiaj - opisywał Wieniecki.

W piątek wieczorem i w nocy w akcji brały udział 23 zastępy straży pożarnej. W sobotę to ok. 15 zastępów.

Jak podał Wieniecki, wg szacunków właściciela firmy, straty wywołane pożarem to ok. 6 mln zł: 5 mln zł w zakresie składowanego materiału, a na milion zł oszacowano zniszczenia budynku. Strażakom udało się natomiast uratować mienie warte ok. 35 mln zł.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Dokładne przyczyny w dochodzeniu ustali policja.

prz/ PAP