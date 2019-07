Watchdog skarży PiS i PO po nieudostępnieniu informacji o finansach partii

Sieć Obywatelska Watchdog wysłała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na dwie największe partie po tym, jak te nie udzieliły lub udzieliły jedynie szczątkowych informacji dotyczących ich finansów. PiS i PO twierdzą, że dane, o które prosi sieć, nie są informacją publiczną i powołują się na wyrok WSA. Aktywiści zwracają uwagę, że jest on nieprawomocny i złożyli od niego kasację.

17 czerwca Sieć Obywatelska Watchdog skierowała do 9 partii politycznych wniosek o udostępnienie informacji publicznej - historii rachunków bankowych oraz informacji o wydatkach lub wpływach do kas partii.

24 czerwca Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało Sieci, że dane, o które prosi, nie są informacją publiczną, powołując się na nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 12 stycznia 2018 roku.

Na ten sam wyrok powołała się Platforma Obywatelska, odmawiając udostępnienia historii rachunku bankowego. Odpowiedź PO przyszła do Watchdog 9 lipca, ponad tydzień po ustawowym terminie, zawierając ogólnikową informację dotyczącą wydatków z kasy od 1 stycznia 2019 do 31 maja 2019. Platforma do odpowiedzi załączyła 3 faktury.

Odpowiedzi od innych

11 lipca Sieć Obywatelska Watchdog wysłała skargi na bezczynność Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Zwraca w nich uwagę, że partia polityczna jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, co wielokrotnie było podkreślane w orzecznictwie.

Obie partie w swoich odpowiedziach powołują się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2018 r., tymczasem wyrok ten nie jest prawomocny, a Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła skargę kasacyjną.

Watchdog zapytało także pozostałe partie. Sojusz Lewicy Demokratycznej udostępnił historię rachunku statutowego, historię rachunku związanego z subwencją oraz dane dotyczące kasy.

Zieloni przesłali wszystkie wnioskowane informacje. Nowoczesna, PSL i Partia Razem przedłużyły termin odpowiedzi do 17 sierpnia 2019 roku. Twój Ruch odpowiedział, że wniosek został przekazany do skarbnika, a Unia Pracy nie udzieliła żadnej odpowiedzi.

dc/prz/ Watchdog