Specustawa ws. budowy Muzeum Westerplatte wraca do Sejmu. Senat wniósł poprawki

Senat wniósł w piątek poprawki do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte; mają one charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów. Teraz wróci ona do Sejmu.

Za przyjęciem Ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z poprawkami głosowało 58. senatorów, 25 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. Za głosowało 26 senatorów, przeciw 58, 1 wstrzymał się od głosu.

Odrzucone poprawki

Senat odrzucił poprawki 2. 18. i 19. które były głosowane łącznie. Poprawka 2. powodowałaby, że w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działałby komitet organizacyjny. Poprawki 18. i 19 były jej konsekwencją.

Teraz specustawa, która w myśl jej autorów ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zaproponowane przez Senat.

Krytyka opozycji i władz Gdańska

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska. Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.(

