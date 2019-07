Ciężarówki Scuderia Ferrari przywiozły nielegalnych imigrantów na Grand Prix Formuły 1

Dwóch nielegalnych imigrantów odkryto w ciężarówkach w barwach Scuderia Ferrari, które przywiozły na tor Silverstone części dla bolidów włoskiego zespołu. Podejrzewa się, że imigranci dostali się do pojazdów w Calais, podczas oczekiwania na wjazd do francuskiego portu.

Dwóch mężczyzn odkryto, kiedy w padoku zespołu Ferrari na torze Silverstone rozpoczęto rozładunek ciężarówek, które przywiozły części do bolidów. Za ich sterami w najbliższą niedzielę podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii zasiąść mają Sebastian Vettel i Charles Leclerc.

Nielegalni imigranci zostali przekazani policji. Trwa wyjaśnianie, jak mężczyźni dostali się do ciężarówek oraz dlaczego nie zostali odkryci podczas wcześniejszych kontroli.

Nie jest pewne, gdzie imigranci wsiedli do ciężarówek w barwach Scuderia Ferrari. Rzeczniczka zespołu twierdzi, że doszło do tego w Calais, ale możliwe, że mężczyźni dostali się do ładowni już we Włoszech - ciężarówki rozpoczęły swoją podróż do Wielkiej Brytanii z fabryki Ferrari w Maranello.

Silverstone w kalendarzu F1 do 2024 r.

Wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone będzie w kalendarzu cyklu przynajmniej do 2024 roku - potwierdził w środę dyrektor wykonawczy F1 Chase Carey. Carey dodał, że umowa między organizatorami Grand Prix na Silverstone a Formułą 1 została podpisana we wtorek w Londynie po zakończeniu negocjacji.



Poprzednia, która obowiązywała do końca tegorocznego sezonu, miała zostać przedłużona już na początku 2019 roku, ale w styczniu pojawiły się pewne problemy. Organizatorzy rundy potwierdzili oficjalnie, że nie zdobyli odpowiednich gwarancji finansowych. Pojawiły się nawet uzasadnione obawy o to, czy tegoroczna runda nie będzie ostatnią na Wyspach Brytyjskich.

Bilety zostały już dawno wyprzedane

Gdyby ktoś chciał w ostatniej chwili - bez próby nielegalnego dostania się na tor Silverstone - wybrać się na niedzielny wyścig, to niestety jest to już niemożliwe, wszystkie bilety zostały już dawno wyprzedane - najtańsze kosztowały ok. 1000 zł.

grz/prz/ "The Telegraph", polsatnews.pl