Arłukowicz: apeluję do Władka "budowanie dwóch bloków jest sprzyjaniem wygranej Kaczyńskiego"

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek wieczorem, że jego ugrupowanie do wyborów parlamentarnych buduje Koalicję Polską. Według ludowców, tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach; PSL nie widzi jednak w kierownictwie PO chęci do budowy bloku centrowego - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jeżeli chcemy oddać Polskę na najbliższe 8, 12 lat de facto w jedne ręce - w ręce Kaczyńskiego i bawić się tego typu stwierdzeniami, że teraz Platforma Obywatelska jest lewacka, że ktoś jest siaki czy owaki, to gratuluje pomysłu. Każdy, kto dzisiaj rozbija, wprowadza spór w opozycji, de facto gra na korzyść Kaczyńskiego - powiedział Arłukowicz w Polsat News.

- Dziś toczymy kluczowy dla przyszłości Polski spór. To jest spór o Polskę, w której nasze dzieci będą żyły przez najbliższe 8, 12 lat - dodał.

Pytany czy PSL wejdzie do Sejmu, jeśli pójdzie do wyborów samodzielnie, odpowiedział: "Ja życzę dobrze PSL-owi, tam są moi przyjaciele i koledzy. Uważam, że popełniają błąd, tym bardziej, że koalicja wyborcza musi zdobyć minimum 8 procent, by w ogóle wejść do Sejmu". - Uważam, że to jest błąd, który moje koleżanki i koledzy z PSL robią i apeluję do Władka, do moich przyjaciół: naprawdę tu nie ma miejsca na spory, budowanie dwóch bloków jest sprzyjaniem dzisiaj wygranej Kaczyńskiego. I mówię to jasno i wprost - dodał.

jm/ PAP, Polsat News