"Wolałabym, żeby PO nie lewarowała osób, które mają bagaż na grzbiecie". Pitera o Jaskierni

- Nie odbieram nikomu prawa startowania do Sejmu w demokratycznych wyborach, ale nie musi to być to lista, z której startuję ja i moi koledzy - Julia Pitera w "Polityce na Ostro" o ewentualnym stracie w jesiennych wyborach Jerzego Jaskierni. W kuluarach mówi się, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny miałby być jednym z kandydatów na wspólnej liście PO i SLD.