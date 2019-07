10-latek postrzelony z wiatrówki podczas zabawy

Do wypadku doszło w środę wieczorem. Trzech chłopców w wieku 10, 11 i 12 lat bawiło się na posesji w gminie Tuczna. Chłopcy znaleźli w pomieszczeniu gospodarczym wiatrówkę i śrut, postanowili postrzelać do celu. W czasie zabawy prawdopodobnie doszło do niekontrolowanego wystrzału.

- Postrzelony został 10-latek. Na szczęście jego obrażenia okazały się niegroźne. Nie było potrzeby hospitalizacji - powiedziała Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

- Będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia, szczególnie, czy wiatrówka była prawidłowo zabezpieczona. Apelujemy o nadzór nad dziećmi w czasie wakacji, zwracanie uwagi na to, gdzie i czym się bawią - dodała policjantka.

bas/ PAP