UE nałożyła 27 mln zł kary na producenta Hello Kitty

Unia Europejska nałożyła 6,3 mln euro (ok. 27 mln zł) kary na japońską firmę Sanrio Co., producenta zabawek Hello Kitty. Powodem są umowy, które firma podpisywała z europejskimi dystrybutorami w poszczególnych krajach. Kontrakty zakazywały sprzedaży produktów w innych państwach UE, co jest niezgodne z prawem unijnym.