Polska nie wyda Szwecji Lisowa, który uciekł z córkami zabranymi z muzułmańskiej rodziny zastępczej

Ścigany przez szwedzkie władze Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) Denis Lisow nie zostanie wydany Szwecji - orzekł w środę Sąd Okręgowy w Warszawie. Sędzia podkreślił, że wydanie w tym przypadku ENA "narusza wolności i prawa człowieka i obywatela". Szwecja ściga Lisowa, bo zabrał córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej. Próbował dostać się z nimi do Moskwy, ale zatrzymano go w Polsce.

Sędzia Dariusz Łubowski argumentując odmowę na wydanie Lisowa podkreślił w środę, że "nie zostały spełnione wszystkie wymogi formalne". Argumentował, że wydanie przez Królestwo Szwecji ENA narusza w tym przypadku "wolności i prawa człowieka i obywatela".

Jak podkreślił sędzia Łubowski, władze szwedzkie odebrały Lisowowi trójkę małoletnich dzieci z powodu "li tylko choroby psychicznej ich matki, która została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym". - Należy przy tym zauważyć, że stwierdzona choroba psychiczna matki uniemożliwiająca sprawowanie władzy rodzicielskiej wiązała się z ograniczaniem możliwości wyrażenia woli przez drugiego z rodziców - dodał.

"Dzieci przy ojcu czują się kochane i bezpieczne"

Sędzia zauważył również, że dzieci przy ojcu "czują się kochane i bezpieczne".

Przed wydaniem orzeczenia o odrzucenie wniosku Szwecji na wydanie Lisowa wnioskowali nie tylko obrońcy Rosjanina, ale również prokurator, który przypomniał o "podwójnej karalności" - oznacza to, że czyn za który jest ścigany Lisow nie jest w Polsce przestępstwem.

Przypomniano, że Rosjanin nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, a ze Szwecji wyjechał za zgodą matki.

W kwietniu Lisow i jego trzy córki: 12-letnia Sofia, 6-letnia Serafina i 4-letnia Alisa przypłynęli promem ze Szwecji do Polski. Chcieli się dostać do Rosji, ale straż graniczna zatrzymała ich na lotnisku w Warszawie. Szwecja zarzuca Lisowowi uprowadzenie córek i narażenie ich na szkodę za co grozi do 4 lat więzienia.

Lisow stara się w Polsce o azyl



Ojciec tłumaczył polskim służbom, że wywiózł córki ze Szwecji, bo tamtejsza opieka socjalna we wrześniu 2017 roku odebrała mu córki i umieściła je w muzułmańskiej, imigranckiej rodzinie zastępczej, po tym jak jego żona w 2014 roku zachorowała na schizofrenię. Denisowi Lisowowi, nie odebrano praw rodzicielskich, ale przyznano jedynie cotygodniowe 6-godzinne widzenia z dziećmi. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić, więc zdecydował się porwać dzieci.



Rodzina od kwietnia przebywa w Polsce. Tu stara się o azyl. Strona szwedzka walczy o wydanie ojca i dzieci. Kilka dni temu wydała za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

Dzieci bardzo przeżyły całą sprawę

Jeden z pełnomocników Rosjanina, mecenas Babken Khanzadyan, mówił przed dwoma tygodniami, że najstarsza z córek mocno przeżywa to, co się dzieje. - Stała się nadopiekuńcza wobec młodszego rodzeństwa, tak jakby przejęła rolę matki. Ona pisze i czyta, więc czerpie wiadomości z mediów. Była raz hospitalizowana w Warszawie ze względu na stres oraz na pobyt w domu u muzułmańskiej rodziny zastępczej. Mamy potwierdzone dokumentacją medyczną, że pobyt tam odbił się bardzo negatywnie na dziewczynkach. Młodszej zaczęły wypadać włosy - przekazał.

W kwietniu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy orzekł, że trzy córki Rosjanina pozostaną pod jego opieką do czasu rozpatrzenia wniosku o przyznanie mu statusu uchodźcy. Strona szwedzka wydała za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania.

grz/ polsatnews.pl