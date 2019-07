Cysterna zjechała z pasa i uderzyła w BMW. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 32 koło miejscowości Pław w pow. krośnieńskim w Lubuskiem. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki cysterny z BMW. Obie ofiary jechały autem osobowym. Trasa została odblokowana ok. godz. 5.

Do wypadku doszło we wtorek około godz. 20 na 42. km drogi krajowej nr 32 - to jej odcinek między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.

Z ustaleń policji wynika, że kierowca cysterny z nieznanej jeszcze przyczyny zjechał na lewy pas i uderzył w osobowe BMW. Na miejscu zginęły dwie osoby jadące tym samochodem - kobieta i mężczyzna.

Śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tragedii prowadzi prokuratura.

bas/ PAP