Wjechał do rowu na A4, pasażerowie poszkodowani. Zarzuty dla kierowcy ukraińskiego autokaru

Kierowca ukraińskiego autokaru, który w niedzielę wjechał do rowu przy autostradzie A4 z Opola do Wrocławia, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym - poinformował Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na opolskim odcinku autostrady A4. Prowadzący autokar, w którym jechało 37 obywateli Ukrainy, nie zachował należytej ostrożności i zjechał z jezdni do rowu. W wyniku wypadku 13 osób zostało poszkodowanych, a obrażenia ciała jednej z nich określono jako ciężkie. Kilku rannych pasażerów przetransportowano do szpitali wezwanymi na miejsce karetkami i śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Według naszych wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było skrajne przemęczenie kierującego pojazdem, który najprawdopodobniej w pewnym momencie usnął za kierownicą. Prokurator przedstawił 50-letniemu Nikole B. zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej, za co zgodnie z polskim kodeksem karnym grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - powiedział prokurator Bar.

Ze względu na fakt, że wszyscy uczestnicy wypadku to obywatele Ukrainy, prokuratura rozważa możliwość przekazania sprawy ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

bas/ PAP