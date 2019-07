Raport NIK punktuje uzdrowiska. Używają zamienników zamiast naturalnych surowców

Uzdrowiska stosują zamienniki naturalnych surowców leczniczych - wynika z kontroli NIK z 2018 roku. Na niezadowalającą jakość świadczeń składają skargi do RPO również pacjenci. NIK oraz RPO skierowały w tej sprawie wnioski do Ministra Zdrowia. Wytyczne resortu i prezesa NFZ nakładają na zakłady lecznicze obowiązek stosowania do zabiegów bodźcowych wyłącznie naturalnych surowców leczniczych.