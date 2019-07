Wypadek przy maszynie do robienia ręczników papierowych. Kobiecie trzeba było amputować dłonie

- Doszło do bardzo poważnego wypadku, w wyniku którego maszyna zmiażdżyła kobiecie obie dłonie. Konieczna była ich amputacja - powiedział "Gazecie Lubuskiej" Ireneusz Pawlik, kierownik gorzowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Wypadek wydarzył się przy maszynie do robienia ręczników papierowych. Poszkodowana to 40-letnia pracownica zakładu.